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استثمار

وزيرة البيئة: 19 فرصة استثمارية تعد لإدارة منظومة المخلفات

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

المال- خاص 

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الموسع للجنة التسيير الخاصة بالبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

حضر الاجتماع  اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظ قنا، وسكرتير عام محافظة الغربية ود.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى ممثلى وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولى وممثلي بنك التعمير الألماني ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وأعضاء فريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات.

 وأشارت وزيرة البيئة, أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظات (كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط) والتي تقع ضمن خطة عمل البرنامج الوطني لادارة المخلفات والذي يأتي في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمحافظات الأربعة، كما عرض أعضاء لجنة التسيير خطة العمل الحالية والمستقبلية للبرنامج .

 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد, على قدرة البرنامج الوطني لادارة المخلفات بالدعم الفني والأبعاد الاستشارية للبرنامج على خلق مناخ داعم لمنظومة المخلفات مشددة على ضرورة وجود مؤشرات لقياس الأداء لخطة العمل الحالية والمستقبلية .

 وأضافت الوزيرة على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل فى مجال ادارة المخلفات بمختلف أنواعها

وأشارت  إلى قيام البرنامج بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية لعدد 19 فرصة استثمارية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حيث يتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار العمل على تدريب عدد من الشباب لتحويل تلك الفرص الاستثمارية لمشاريع فعلية فى قطاع المخلفات .

 جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني، والإتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية، كما يقوم البرنامج الوطني بدعم المحافظات على أوجه مختلفة منها الدعم بأنواع متعددة من المعدات تشمل (مقطورات ولودرات وشاحنات مكبس) بهدف تطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع .

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