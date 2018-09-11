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نقل وملاحة
موانئ دبي: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعنا مع جيبوتي
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 04:33 م
موانئ دبى
أخر الأخبار
موانئ دبى
رويترز
قالت موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع حكومة جيبوتي، التي صادرت محطة حاويات تديرها الشركة في وقت سابق هذا العام.
وأممت جيبوتي هذا الأسبوع حصة ميناء جيبوتي في محطة دوراليه للحاويات، وهي مشروع مشترك كانت موانئ دبي العالمية تديره حتى فبراير عندما صادرت الحكومة المحطة.
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