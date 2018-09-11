موانئ البحر الأحمر تعلن انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع

مواني البحر الأحمر





نادية سلام



أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع البحرى بنجاح، حيث لم تتلق غرفة العمليات التى قام اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة بتشكيلها برئاسته وعضوية كل من اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء يسرى الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربى واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع وكل أعضاء المجتمع المينائى لمتابعة موسم الحج أى شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج خلال الموسم.



وتم تفويج 12 ألفا و500 حاج و288 باص حج، على متن 3 عبارات وهى سينا وآيلة وبرنسيسة من خلال رحلات مكوكية لسرعة نقل الحجاج وتم التنسيق مع مدينة نويبع وإدارة المرور لسرعة خروج أتوبيسات الحجاج من الميناء كما قام أعضاء المجتمع المينائى بالتعاون والتنسيق من أجل سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتذليل العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وأشادت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بجهود موانئ البحر الأحمر فى تنظيم موسم الحج لهذا العام مما كان له أثره فى نجاح موسم الحج لهذا العام.