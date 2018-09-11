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هاشتاج تراب الماس يحتل المركز الثانى على تويتر بعد تدوينة محمد صلاح
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 04:14 م
تويتر
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تويتر
أحمد صبرى
حل هاشتاج #تراب_الماس بالمركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر كما كان الأكثر حديثا على فيس بوك بعد تغريدة لنجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح عن الفيلم.
ﻓﻴﻠﻢ "ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺎﺱ" ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﺳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭمنة ﺷﻠﺒﻰ ﻭﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﻜﺪﻭﺍﻧﻰ ﻭﺷﻴﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎ ﻭﺇﻳﺎﺩ ﻧﺼﺎﺭ، ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺛﻪ ﺣﻮﻝ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﻘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﺭﺳًﺎ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻳﻌﻮﺩ ﻃﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻣﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ.
وقال صلاح فى تغريدته: حد دخل تراب الماس؟ الناس بتقول قصة حلوة، فكان الرد عليه من آسر ياسين بطل الفيلم: عزومة سيما قصاد تيشيرت.
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