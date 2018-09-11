EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزيرة السياحة تستقبل وفدا صينيا لمناقشة تنظيم رحلات مباشرة لمصر
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 03:43 م
حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال
أخر الأخبار
حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال
أحمد عاشور
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وفدا صينيا يمثله رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة الصينية الكبرى التي ستتعاون مع شركة طيران سيشوان الحكومية الصينية لتنظيم رحلات مباشرة إلى مصر من تنشنجدو عاصمة مقاطعة سيشوان غرب الصين، ومقاطعتى خانجو، وشنجن.
وقد حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة، وممثلى الوكيل السياحى للشركة في مصر.
وبدأت الوزيرة الاجتماع بالترحيب بالجانب الصينى، مشيرة الى آفاق التعاون الجديدة والمتزايدة التى تشهدها العلاقات بين مصر والصين وخاصة بعد الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس السيسى إلى الصين.
وأضافت الوزيرة إلى أن السوق الصينية تعتبر أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى النمو فى أعداد السياحة الصينية الوافدة.
من ناحيته، أشار المدير التنفيذي للشركة إلى أنه بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين وجهت الحكومة الصينية المسئولين بمنطقة سيشوان لتعزيز الاستثمارات مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في المجال السياحى والتي ستبدأ بتنظيم الرحلات المباشرة بين هذه المقاطعات الثلاث والقاهرة.
وقال إن الشركة تستهدف تشغيل هذه الرحلات المباشرة أسبوعيا إلى القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات من مدينة تنشنجدو أكتوبر المقبل.
وفِي نهاية اللقاء قدم المدير التنفيذي للشركة دعوة للدكتورة رانيا المشاط لزيارة الصين لحضور مؤتمر "الحزام والطريق" (طريق الحرير) خلال الشهر الجارى والذى سيتم بالتزامن معه تدشين أولى هذه الرحلات الى القاهرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا