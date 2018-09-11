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استثمار
التضامن توزع 10 آلاف شنطة على الأسر الأولى بالرعاية
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:59 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
المال ـ خاص
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعانة الأُسر الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية ممن لديها أبناء بالتعليم أبرزها توزيع عشرة آلاف شنطة مدرسية بالمستلزمات والأدوات المدرسية اللازمة للعملية التعليمية بتكلفة 1,5 مليون جنيه، حيث تم اختيار الأسر المستحقة من خلال قواعد البيانات فى 9 محافظات بالصعيد.
وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن توزيع الشنط والمستلزمات الدراسية يأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال "تكافل وكرامة"، خاصة مع بداية العام الدراسي، ويتم تنفيذ ذلك من خلال عدة مبادرات بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية وأنه جارٍ أيضًا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعفاء هؤلاء الأبناء من المصروفات الدراسية.
وأضافت والى أن هذه المساعدات تدعم توجه الوزارة فى تطبيق المشروطية على المستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال العام الدراسى الجديد وضرورة التزامهم معدلات حضور وانتظام فى الدراسة تسمح لهم بالحصول على الدعم النقدى المقرر لهم فى برنامج "تكافل".
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