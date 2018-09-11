التضامن توزع 10 آلاف شنطة على الأسر الأولى بالرعاية

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعانة الأُسر الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية ممن لديها أبناء بالتعليم أبرزها توزيع عشرة آلاف شنطة مدرسية بالمستلزمات والأدوات المدرسية اللازمة للعملية التعليمية بتكلفة 1,5 مليون جنيه، حيث تم اختيار الأسر المستحقة من خلال قواعد البيانات فى 9 محافظات بالصعيد.

وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن توزيع الشنط والمستلزمات الدراسية يأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال "تكافل وكرامة"، خاصة مع بداية العام الدراسي، ويتم تنفيذ ذلك من خلال عدة مبادرات بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية وأنه جارٍ أيضًا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعفاء هؤلاء الأبناء من المصروفات الدراسية.