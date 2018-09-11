عبد العال: مصر مهتمة بالتعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي

على عبد العال 2





ياسمين فواز



أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي، وترحب بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الطاقة القبرصي إلى القاهرة؛ للتوقيع على الاتفاق الحكومي لمد خط الأنابيب بين مصر وقبرص، والتأكيد على أن التعاون في مجال الطاقة يمثل عاملاً مهمًا من عوامل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال، والوفد المرافق له مع يورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة، القائم بعمل وزير الشئون الخارجية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى قبرص على رأس وفد برلماني.



وشدد الدكتور علي عبدالعال، أهمية الروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين مصر وقبرص، كما أكد دعم مصر لقبرص في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددًا على رفض مصر للانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما عبر عن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل الاتحاد الأوروبي.



وتطرق إلى مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في مجالات السياحة والطاقة والزراعة والمزارع السمكية وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن التطلع لسرعة البدء في تنفيذ المشروعات الثنائية المشتركة بين الجانبين المصري والقبرصي في تلك المجالات.



من جانبه، أكد "يورجوس"، أهمية الدور المحوري لمصر في المنطقة، وحرص بلاده على تطوير العلاقات معها في كل المجالات، كما أكد اهتمام الجانب القبرصى بإعادة تنشيط سياحة السفن "الكروز" مع مصر، مطالبًا بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، خاصة أن الحركة السياحية زادت الفترة الماضية بعد الصعوبات التي مرت بها مصر، وعبر عن امتنانه الشديد لمواقف مصر الداعمة لقبرص.



وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين البلدين في العديد من مشروعات التعاون المستقبلية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وسعادته لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن ازدهار مصر يصب في مصلحة أوروبا.