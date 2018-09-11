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عقـــارات
الإسكان: تنفيذ 8328 وحدة بالمنيا الجديدة
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 03:25 م
رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
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رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، ويتم تخصيص الوحدات، وتوقيع عقودها، وتسليمها للمستحقين تباعا، بينما تم إسناد تنفيذ 10368 وحدة أخرى.
وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم تركيب عدادات الكهرباء لـ5952 وحدة، وتم تركيب عدادات المياه لـ6048 وحدة.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، وتشمل، 4 حضانات بمنطقتى (1360 فداناً – 140 فداناً)، ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة 1360 فداناً، و4 أسواق تجارية (8 محال) بمناطق (مركز خدمات الإسكان الاجتماعى 85 عمارة بمنطقة 1360 فداناً – مركز خدمات الإسكان الاجتماعى 219 عمارة بمنطقة 140 فداناً – المرحلة الثانية بمشروع دار مصر)، وسويقة بالمنطقة الصناعية (ب)، وملعبى نجيلة صناعية بمنطقتى (ابنى بيتك 400 فدان – ابنى بيتك 140 فداناً)، ونقطة شرطة بالحى السابع.
وأشار إلى أن هناك عدداً آخر من المشروعات الخدمية فى مراحل الطرح المختلفة، وتشمل، ملعب خماسى وحضانة بمركز خدمات الإسكان الاجتماعى 85 عمارة بمنطقة 1360 فداناً، وملعب خماسى وحضانة بمركز خدمات الإسكان الاجتماعى 219 عمارة بمنطقة 140 فداناً.
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