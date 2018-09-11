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اقتصاد وأسواق
كل ما تريد معرفته عن تسهيلات سداد الضريبة العقارية
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 04:32 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
كتبت مها أبوودن
أطلقت وزارة المالية اليوم عددا من التيسيرات الخاصة بسداد الضريبة العقارية أبرزها تقنين سداد اجزاء تحت حساب الضريبة لمن يرغب طواعية ، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الان والذين لم يتسلموا اية اخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت امام لجان الطعن.
وأطلقت وزارة المالية عددا اخر من التيسيرات خلال المرحلة الماضية من بينها :
-مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات
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امكانية
الدخول الى الموقع الالكترونى الذى أطلقته وزارة المالية للتسجيل والاستعلام وهو http://enquiry.rta.gov.eg ، ويمكن من خلال الموقع الالكترونى استيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهابك لمعرفة قيمة الضريبة المطلوب سدادها.
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تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة
- إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg
- قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.
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مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.
اقتصاد وأسواق
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