الأسواق تستقبل بشائر البرتقال الشتوي والكيلو بـ6.5 جنيه

البرتقال





الصاوي أحمد



واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة عدم الوفرة من البضائع وقلة المحاصيل المطروحة حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك، وسجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، والطماطم 5 - 6، والبطاطس 8، والفلفل الرومي 7، والبصل 5، والجزر 8.



وسجلت أسعار الخيار 8 جنيهات، بدلا من 6، والفلفل الألوان 24 جنيها، والبامية 15، والملوخية جنيهين للربطة، والباذنجان الرومي 3، والعروس الأبيض 5، والأسود 5، وسجل الليمون 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15، والثوم الأحمر 18، وربطة الخضرة نصف جنيه.



كما بدأت بشائر الفواكه الشتوية المبكرة في الظهور وبدأت بالبرتقال "أبو صرة" بقيمة ـ6.5 جنيه للكيلو في الأسواق حاليا، بينما واصلت أسعار الفاكهة الصيفية ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض.



وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة في السابق.



وأشاروا إلى أن سعر كيلو المانجو العويس يتراوح بين 25-35 جنيها والزبدية 20 جنيها والفص 50 جنيها والبرتقال الصيفي 10 جنيهات والجوافة 12 والبلح الرملي الأصفر 5 جنيهات والبلح الأحمر 6.5، والبلح البارحي 25 جنيها والرمان 10 جنيهات.



وأكد أن سعر كيلو العنب البناتي 17 والبلدي 8 والخوخ بـ 20 جنيها، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري بـ20 جنيها والتين 15.



