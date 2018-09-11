وكيل دفاع النواب يستعرض محاور سياسة مصر الخارجية

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قال النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتي بالغربية، إن الرئيس السيسى نجح فى خلق مكانة مميزة لمصر خارجيا من خلال سياسته فى التعامل مع مختلف الملفات الخارجية خلال الأربع سنوات الماضية، ظهرت نتائجها بقوة فى الفترة الرئاسية الثانية.



وأضاف الجوهري أن السيسى اعتمد فى سياسته الخارجية على عدد محدد من المحاور كانت سببا فى خلق مكانة مختلفة لمصر على المستوى الدولى، وكذلك خلق الشخصية واضحة لتعامل وتوجهات مصر فى مختلف القضايا الخارجية خاصة الشائكة منها.



وأشار إلى أن المتابع لخطاب السيسى الخارجى يمكنه اكتشاف المحاور التى سار عليها فى مدار أربع سنوات فى الفترة الرئاسية الأولى، واستكملها فى الفترة الثانية، تمثلت فى عدم التدخل فى شئون الدول، وترسيخ مبدأ التعاون الدولى، ودعم الاستقرار السياسى فى مختلف الدول، ومكافحة الإرهاب هدف أساسى للجميع لمواجهة مخاطرة التى هددت الجميع.



وتابع الجوهري" على هذه المحاور بنى الرئيس السيسى توجهاته وسياسته فى مختلف القضايا الخارجية، وهو ما ساعده فى تخطى كافة العقبات الخارجية خاصة فى القضايا الشائكة والمتعلقة ببعض الدول الشقيقة، فضلا عن حرصه الشديد على عدم الانجراف إلى أى ردود فعل تعمق الخلافات فى قضايا الأمن القومى، وهو ما دفعنا فى النهاية إلى الخروج منتصرين فى مختلف المواقف وأعاد علاقتنا إلى مستوى الاستقرار مع الجميع.