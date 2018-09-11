412 مليون دولار أقساط الأفريقية لإعادة التأمين بالنصف الأول

عمر جودة





مروة عبد النبى:



حققت الشركة الأفريقية لإعادة التأمين 412 مليون دولار خلال النصف الأول فقط من العام المالى الحالى والمنتهى يوينو الماضى مقابل 372.35 النصف الأول من العام السابق بنسبة نمو 10.83%.



وقال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن هذا النمو يرجع إلى التحسن فى شروط الاتفاقيات والتجديدات فى سوق جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى النمو المحقق فى محافظ شركات التأمين وزيادة حصص الاشتراك فى اتفاقيات الإعادة.



وأضاف أنه على الرغم من النمو فى إجمالى الأقساط المكتتبة، فقد سجلت نتائج الشركة ارتفاعا فى حجم المطالبات من أسواق غرب وجنوب أفريقيا نتيجة زيادات مخصصات التعويضات المبلغة عن مطالبات الأخطار الطبيعية، ونتيجة ذلك سجلت الشركة خسائر فنية 24.06 مليون دولار فى يونيو 2018 مقابل 18.77 مليون دولار فى يونيو 2017.



ولفت إلى أن تراجع الدخل من الاستثمارات من 26.07 مليون دولار فى يونيو 2017 إلى 13.34 مليون دولار فى يونيو 2018، يرجع إلى التذبذب فى أسواق المال خلال هذه الفترة.



وقال كورنيل كاريكيزى مدير مجموعة الإدارة والمدير التنفيذى للشركة، إن ظروف التشغيل فى النصف الأول من العام الحالى كانت صعبة وكذلك النصف الأول من 2017، إلا أن أساسيات التشغيل بالشركة مازالت قوية، مؤكدًا أن خطة العمل الموضوعة تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق نتائج إيجابية وأكثر قوة داخل أسواقنا فى النصف الثانى من العام.

