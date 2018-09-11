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بنك استثمار يرجح استمرار هدوء وتيرة صعود الاحتياطي الأجنبي
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 02:19 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
مصطفى طلعت
توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "برايم"، في ورقة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، استمرار المسار المتنامي لصافي الاحتياطات النقدية الأجنبية لكن بشكل أبطأ نتيجة خضوعه لتأثير التطورات في الأسواق العالمية، والسياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
وأسست "برايم"، رؤيتها التحليلية على الموجة الحالية التي تضرب شهية الأجانب للاستثمار في الاسواق الناشئة والتي ترجمت إلى موجة أخرى من خروج رؤوس الاموال.
وقالت إن مصر تواجه حصتها من الضغوط المالية العالمية من حيث تدفقات رؤوس الأموال للخارج، موضحاً أن هذه الضغوطات لم تؤثر على الاحتياطيات حتى الآن ولا يزال تأثيرها على سعر الصرف محدود نسبيا.
وتوقعت الورقة البحثية أن يظل النمو في صافي الاحتياطيات النقدية بطيئاً حتى تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بحلول أوائل عام 2019.
يشار إلى أن صافي الاحتياطات النقدية قد حافظت على مسارها الصاعد لتسجل إلى 44.419 مليار دولار في اغسطس الماضي، وففا لاحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ إجمالي حيازة الأجانب لسندات الخزانة 15.03 مليار دولار في نهاية شهر يوليو مقارنة بـ 21.52 دولار في مارس، لتنخفض حصتهم إلى 21% من الاذون مقابل 32 أوائل العام.
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