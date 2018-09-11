الرسوم الجمركية على السيارات

خالد بدر الدين:



قال اتحاد صناعة السيارات الصينية CAMA اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات السيارات فى السوق الصينية صعدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى أكثر من 18.1 مليون وحدة بزيادة 3.5% بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.



وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم تراجعت فى أغسطس بحوالى 3.8% لتتوقف عند 2.1 مليون وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ويأتي تراجع مبيعات الشهر الماضي، عقب انخفاض 4% في حجم مبيعات يوليو برغم زيادة 4.8 % في يونيو الماضى.



وتوقعت اتحاد مصنعي السيارات نموا للمبيعات بنسبة 3% هذا العام لتجاري النمو الذى شهده العام الماضى ولكنها ستكون أقل من الزيادة الحادة البالغة 13.7% في عام 2016.



ومع ذلك ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الجارى بحوالى 5.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 14.1 مليون سيارة.



ويأتي ارتفاع المبيعات خلال شهر يونيو الماضي، في أعقاب زيادة بلغت 9.6 بالمئة في مايو من نفس العام ونمو بنسبة 11.5% في أبريل والصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم وتشهد مبيعات السيارات فيها نموا مطردا منذ فبراير شباط عندما هبطت 11.1%.