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سيــارات
CAMA: مبيعات السيارات بالصين ترتفع 3.5% فى 8 شهور
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 01:40 م
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
خالد بدر الدين:
قال اتحاد صناعة السيارات الصينية CAMA اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات السيارات فى السوق الصينية صعدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى أكثر من 18.1 مليون وحدة بزيادة 3.5% بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم تراجعت فى أغسطس بحوالى 3.8% لتتوقف عند 2.1 مليون وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ويأتي تراجع مبيعات الشهر الماضي، عقب انخفاض 4% في حجم مبيعات يوليو برغم زيادة 4.8 % في يونيو الماضى.
وتوقعت اتحاد مصنعي السيارات نموا للمبيعات بنسبة 3% هذا العام لتجاري النمو الذى شهده العام الماضى ولكنها ستكون أقل من الزيادة الحادة البالغة 13.7% في عام 2016.
ومع ذلك ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الجارى بحوالى 5.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 14.1 مليون سيارة.
ويأتي ارتفاع المبيعات خلال شهر يونيو الماضي، في أعقاب زيادة بلغت 9.6 بالمئة في مايو من نفس العام ونمو بنسبة 11.5% في أبريل والصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم وتشهد مبيعات السيارات فيها نموا مطردا منذ فبراير شباط عندما هبطت 11.1%.
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