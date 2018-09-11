تداول 7 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 7 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



