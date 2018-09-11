الخشت: أساتذة جامعة القاهرة نشروا 4 آلاف بحث بمجلات علمية مصنفة دوليا

المال- خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن خطة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تستهدف تطوير البحث العلمي واستثماره فى التنمية الشاملة للوطن وربطها بالقضايا القومية، موضحاً أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية لربطها بالاقتصاد القومى والقضايا الحيوية التى تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والفكرى، مضيفآ أن الجامعة تقوم بتشجيع النشر الدولى وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية فى مختلف مجالات المعرفة والبحث العلمى.





وأوضح الخشت، أن الجامعة أطلقت مشروعات بحوث تطبيقية ترتبط بقضايا تنموية بالدولة، من خلال طرح 7 مشروعات بحثية لتوفير بدائل علف الدواجن المستورد، واستخراج المياه الجوفية من واحة سيوة وواحة الجارة، مشيراً إلي أن الجامعة قامت بتمويل نحو 100 مشروع بحثي تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية في مجالات: الطاقة البديلة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، بالإضافة إلى طرح 4 مشروعات بحثية في إطار تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري، ومساهمة الجامعة بأبحاثها وابتكاراتها في مجال ترشيد استهلاك المياه باختيار أفضل 3 مشروعات بحثية في هذا المجال، إلي جانب إطلاق أول حاضنة أعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيراً رئيس جامعة القاهرة، إلي مشاركة الجامعة بالمؤتمر القومي للبحث العلمي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من المشروعات البحثية بلغت 10 مشروعات.

وأعلن الخشت، زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً باسم جامعة القاهرة خلال عام 2018 إلي 4 آلاف و38 بحثاً علمياً في المجلات والدوريات العلمية المصنفة دولياً بزيادة 3.4 % عن العام الذي سبقه، إلي جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.50 %، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية لجامعة القاهرة المنشورة دولياً بنسبة 17.11، وكذلك زيادة المكافأت المخصصة للنشر الدولي بنسبة 17% عن العام الماضي، مشيراً إلي استحواذ الجامعة علي 16،5 % من مجموع النشر الدولي لمصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة جامعة القاهرة الدولية العلمية المتقدمة JARوالمتخصصة في نشر الأبحاث العلمية، حققت تقدم غير مسبوق وحصلت على معامل تأثير 4.327 IF من أعلى هيئة دولية في هذا الشأن وهي مؤسسة تومسون رويترز، وذلك لأول مره منذ صدورها عام 2010.





وأردف الخشت، أنه تم تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، وتحفيز الأساتذة على البحث العلمي المتميز، وإستحداث جائزة "خريجي جامعة القاهرة المتميزين من غير المصريين"، مشيراً إلي أن الجامعة تربعت على عرش الجامعات المصرية في جوائز الدولة وحصدت ربع الجوائز، حيث استحوذ أساتذة وعلماء جامعة القاهرة وباحثوها علي 13 جائزة من جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والرواد والمرأة من إجمالي 49 جائزة، مضيفاً أن المؤتمرات والندوات البحثية وتدريب أعضاء هيئة التدريس، بلغت 94 مؤتمراً علمياً و 402 ندوة وورشة عمل ذات الصلة بمشاكل الواقع المصري.





وقال الخشت، أنه تم تحديث وتطوير 31 معملاً ووحدة بحثية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، ومنها المعمل الافتراضي المركزي، معامل الفيزياء بكلية العلوم، معمل علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية، معملGMO بكلية الزراعة، ومعمل معايرة الأجهزة الطبية، وعدد من معامل الحاسبات .





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تساهم في عدد من المشروعات القومية والتنموية، مثل ترميم وصيانة 100 أثر بمنطقة الجمالية فى إطار مشروع القاهرة التاريخية، والدراسة الأولية لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد مصر من مدينة العلمين غربًا حتى العين السخنة شرقًا، وإتمام أعمال المراجعة لمشروع تنفيذ كوبري الفنجري، وعملية تنفيذ الدراسة الفنية لعمل وصلة تتفرع من محطة المناشى للاتصال بخط الواحات البحرية، والإشراف على تنفيذ بعض مشروعات الإسكان المتوسط (دار مصر) ، والإشراف على عمارات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، والإشراف الدورى على مشروع ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، ومسجد المحلى برشيد، ومشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منظومة جرد وحصر الملوثات البيئية بإقليم القاهرة الكبرى، ومشروع إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة للبرنامج الوطنى بوزارة البيئة.



