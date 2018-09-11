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بورصة وشركات
برايم: 17.98 متوسط سعر الجنيه أمام الدولار بنهاية العام الجاري
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 11:30 ص
الدولار وجني ثمار الإصلاح
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مصطفى طلعت:
توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "برايم" أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 17.98 في المتوسط بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019.
ورجح "برايم"، في ورقة بحثية وصلت "المال"، أن ترتفع قيمة احتياطات مصر من العملات الأجنبية لتصل ما بين 45 و46 مليار دولار خلال نفس العام.
وأشار "برايم" إلى أن قدرة مصر على تجميع المزيد من الاحتياطيات خاضعة لظروف السوق العالمية وحجم وسرعة التدفقات الخارجية في المستقبل.
وجاءت تقديرات "برايم" حول سعر الصرف قريبة من السعر الحالي الذي يسجل 17.85 للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
يشار إلى أن صافي الاحتياطات النقدية قد حافظت على مسارها الصاعد لتسجل إلى 44.419 مليار دولار في أغسطس الماضي، وففا لأحدث البيانات.
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