يونيون فينوسا: محادثات لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز بدمياط

الغاز الطبيعى

خالد بدر الدين:



أعلنت اليوم الثلاثاء شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية إنها تجري محادثات مع مصر لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر ”في أقرب وقت ممكن“.



وذكرت رويترز أن الحكومة المصرية كانت أعلنت الأسبوع الماضي عن صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى شركة يونيون فينوسا تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.



وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الايطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في عام 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مما جعل شركة يونيون فينوسا ترفع دعوى قضائية بحق مصر في عام 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.



وقالت الشركة في رسالة إلكترونية ردا على أسئلة من رويترز ”تجري يو.إف.جي محادثات مع مصر لإعادة تشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن، ولم يتسن الاتصال بوزارة البترول المصرية للحصول على تعقيب.



وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجارى.



