ارتفاع إنتاح حقول بدر الدين إلى 120 ألف برميل

عمر سالم:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منطقة الصحراء الغربية مازالت واعدة وبها شواهد بترولية جيدة وفقاً للدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية التي تمت بالمنطقة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعى، خاصة من الطبقات العميقة وباستخدام تكنولوجيات حديثة، والتى أسفرت نتائجها مؤخرا عن تحقيق اكتشافات جديدة بالمنطقة.





وأكد الوزير أن ذلك يُمثل عامل جذب للشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية لزيادة الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى من المنطقة.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.





وأكد الملا أهمية دعم التعاون والتكامل بين شركات البترول العاملة في منطقة الصحراء الغربية واستغلال التسهيلات الإنتاجية المتاحة من محطات معالجة وشبكات خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والغاز الطبيعى بهدف الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج.





وطالب وزير البترول بمراجعة شاملة للطبقات الجيولوجية المنتجة للعمل على تعظيم الإنتاج من تلك الطبقات باستخدام أحدث التكنولوجيات مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية ونظم السلامة والصحة المهنية والعمل على ترشيد الانفاق وتكلفة الإنتاج.

واستعرض الجيولوجى علاء البطل رئيس الشركة أهم النتائج التي تحققت خلال العام، مشيرا إلى زيادة الإنتاج من حقول الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعى إلى حوالى 120 ألف برميل مكافئ زيت (يتضمن 37 ألف برميل يومياً من الزيت الخام وهو أعلى معد للإنتاج منذ عام ونصف).

وأشار إلى أن بئر الغاز "كرم -9 " بمنطقة علم الشاويش يعد أنجح بئر منتج للغاز فى تاريخ الشركة، حيث قدر إنتاجه بحوالى 60 مليون قدم مكعب يوميا، وقد تم إضافة احتياطيات بحوالى 35 مليار قدم مكعب، وجار حالياً إعداد برنامج لحفر عدة آبار فى هذه المنطقة الواعدة.





وأوضح أنه تم إضافة 36 مليون برميل مكافئ للاحتياطي القابل للاستخراج وذلك من خلال حفر 36 بئرا تنموية واستكشافية، مما ساهم فى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج بنسبة 100%.





وأوضح أنه تم النجاح في تحقيق 7 اكتشافات بترولية مهمة، كما تم البدء في عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد في مارس الماضى لحوالي 1770 كيلومتر مربع باستخدام أحدث التكنولوجيات ومن المخطط الانتهاء منه فى نوفمبر القادم، مما سيكون له أكبر الأثر فى تطوير أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم الإنتاج والاحتياطى.





وأضاف أن الشركة تسعى حاليا لوضع كافة مشروعاتها على تسهيلات الإنتاج قبل الموعد المحدد لها كالبئر الاستكشافى BTE-2 الذى تم وضعه على الإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة شهور وكذلك كشف شمال أم بركة الذى تم وضعه على الإنتاج في وقت قياسى (40 يوماً) .

وقال البطل إن مشاركة الشركة فى البرنامج الثالث من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين وتعظيم اداء أنشطة البترول والغاز كان له أكبر الأثر على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز بحوالى 2ر7 مليون برميل مكافئ زيت . وأشار إلى أنه تم تحقيق وفر للإنفاق بحوالى 5ر14 مليون دولار نتيجة تنفيذ خطة ترشيد وتخفيض تكاليف التشغيل مع تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية فى حقول الشركة من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث البرامج والقواعد المتبعة فى هذا المجال.