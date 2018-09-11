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نقل وملاحة
النقل: 225% زيادة في الفائض الفعلي بميناء الإسكندرية
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:54 ص
ميناء الإسكندرية
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية حققت خلال العام المالي الحالي إيراد 4.803.163.907 مقابل 2.458.975.000 العام المالي الماضي بزيادة في الإيراد والفائض.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفائض المستهدف كانت قيمته 1.617.235.000 جنيه، لكن ميناء الاسكندرية حقق فائضاً فعلياً قيمته 3.640.320.715 جنيه بزيادة حوالي 225 % عن المستهدف وبزيادة حوالي 182 % عن الفائض الفعلي للعام المالي الماضي والذي كان 1.989.334.373 .
ومن جانبه، قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء نجح في مضاعفة إيراد وفائض الميناء للعام الثاني على التوالي.
وأشار "عطية" الى أن أسباب الزيادة في الفائض ترجع الي المشروعات الجديدة بالميناء ، والعمل علي تقليل المصروفات ، وترشيد الاستهلاك ، والاستغناء عن بعض العقود التي لا فائدة لها والتي يمكن أن يقوم بأعمالها موظفي الميناء ، وكوادره ، وشركاته وهذا ما تتبعه الهيئه لتتمكن من زيادة الإيرادات والفائض الذي يؤول بأكمله إلى خزينة الدولة.
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