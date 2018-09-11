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سيـــاســة
تحت رعاية السيسي .. مصر تنظم المعرض الدولي للصناعات العسكرية «إيدكس 2018»
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 03:07 ص
معرض الدولي للصناعات العسكرية «إيدكس 2018»
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معرض الدولي للصناعات العسكرية «إيدكس 2018»
المال - خاص
تنظم وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى وشركة " CLARION EVENTS " الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX-2018 " ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية .
يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من (300) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن (10) آلاف زائر من مختلف دول العالم المهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية .
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