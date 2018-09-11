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فيديو | كشف لغز ذبح أم وأطفالها الأربعة بالشروق
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 03:06 ص
جريمة قتل - صورة أرشيفية
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جريمة قتل - صورة أرشيفية
المال - خاص
قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل وأبنائها الأربعة بالشروق، وتتمكن من ضبط مرتكب الواقعة
وبحسب بيان الوزارة الاثنين،، تبلغ لقسم الشروق بمقتل المدعوة منال ن. إ- سن27.. وأطفالها الأربعة داخل الشقة سكنهم بمنطقة المساكن الإقتصادية بدائرة القسم والعثور على جثثهم مفصولى الرأس وبجوارهم سكين وعدم تواجد الزوج كرم م. ع- سن 38، خفير وسمسار.
وأضاف "على الفور قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها".
وتابع "تبين من خلال التحريات هروب الزوج وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلى".
وأوضح البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج"
وقالت إنه "بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته ، وإنفصالهما قبل ثلاثة أيام من إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".
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