مطروح تتحصن من السيول





تحديد المناطق المحتمل وقوع السيول بها ببعض الطرق الرئيسية

تجهيز غرف العمليات الرئيسية بمركز الأزمات لتلقى أى بلاغات فورية عن اى تجمعات لمياه الامطار

تطهير مخرات السيول بالمناطق التى تشهد أمطارا غزيرة

معتز محمود

بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح باتخاذ عدد من التدابير اللازمة للحد من تأثير أى سيول محتملة مع تصاعد التحذيرات التى أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية مؤخرا من إحتمالية هطول أمطار كثيفة بنهاية شهر سبتمبر وحلول فصل الخريف.

وكشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أنه سيتم مراجعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول.

وأضاف المصدر أنه سيتم كذلك تحديد المناطق، المحتمل وقوع السيول بها " بمدينة السلوم وبطريق مطروح السلوم - و سيوة- ومدينة مرسى مطروح وطريق مطروح اسكندرية" لأماكن تجمع الأمطار بالمدن والطرق السريعة.

وأشار المصدر إلى أن تلك المراجعة لسهولة التعامل معها فور سقوط وتجمع مياه الأمطار



ولفت إلى أنه صدرت توجيهات بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق استعدادا لمواجهه السيول مع إنشاء مخرات لمياه الأمطار لتصب فى البحر.



وأكد المصدر أنه سيتم توفير سيارات الكسح بجميع مدن المحافظة الثمانية بالاضافة إلى توفير سيارات لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للتعامل مع أى مواقف طارئة.





و

أشار المصدر إلى صدور توجيهات بضرورة تكليف مجموعات من العاملين بالتواجد فى الشوارع عند سقوط الأمطار الغزيرة لتسليك الشنايش والبالوعات وتصريف المياه.

وفى سياق متصل وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بسرعة تطهير وتنظيف الشنايش والبالوعات بشوارع المدينة، لمنع تجمعات مياه الأمطار وتعطيل حركة المارة والسيارت، بالاضافة الى مراجعة وتطهير البالوعات بصفة دورية،



كما وجه اللواء مجدي الغرابلي، لرئيس قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بمواجهه السيول لفصل التيار الكهربائي فورا عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر علي حياة المواطنين.

وشدد محافظ مطروح، على رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية بالتنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة المعنية، مشيرا انه تم وضع خطة شاملة، لتفادي خطر السيول وما يترتب عليها من آثار، على مستوي جميع المدن.

كما وجه المحافظ بتجهيز غرف العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى أى بلاغات فورية عن أي تجمعات لمياه الأمطار.



وأكد على أهمية تطهير مجاري السيول بالطرق السريعة والمدن و رفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

كما شدد المحافظ على استعداد مديرية الري والموارد المائية لمواجه السيول بتحديد المنسوب المناسب لترعة الحمام تحسبا لزيادة المياه بالترعة مما لا يؤثر علي تشغيل محطة جنوب العلمين .

وحذر محافظ مطروح من توجيه أقصى عقوبة للمتقاعسين عن عملهم



وأكد أنه لن يسمح بوجود أى تجمعات للمياه بأى منطقة داخل المدن أو على الطرق السريعة،.



