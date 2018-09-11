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ثقافة وفنون
مخرج نمبر1 و100 وش: محمد رمضان وتامر حسني يتشابهان
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 01:38 ص
المخرج حسام الحسيني مع الفنان محمد رمضان
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المخرج حسام الحسيني مع الفنان محمد رمضان
حوار – أحمد حمدي
برغم ابتعاد المخرج حسام الحسيني، عن التمثيل في الدراما أو السينما الفترة الأخيرة، إلا أنه بات مخرج أشهر الكليبات الغنائية على الساحة الفنية الفترة السابقة، والتي أثارت جدلا كبيرا في الوسط الفني
وأخرج الحسيني كليب" نمبر 1"، للفنان محمد رمضان، وكليب "100 وش" للمطرب تامر حسني من ألبومه الجديد "عيش بشوقك"
"المال" تحاور حسام الحسيني عن كواليس تلك الكليبات التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا والفارق بين تعامله مع هؤلاء النجوم وموسيقى وأغنيات الراب التي قدمها وأسباب ابتعاده عن التمثيل بالإضافة لتعاونه مع النجم، أحمد مكي.
** نمبر 1
قال المخرج حسام الحسيني، إن كليب نمبر1 للنجم محمد رمضان الذي قام بإخراجه الفترة السابقة حقق نسبة مشاهدة كبيرة تخطت 28 مليونا في شهر واحد فقط.
وأضاف الحسيني في حواره مع "المال"، أن كليب 100 وش الذي أخرجه للنجم، تامر حسني، وشارك فيها نخبة من نجوم الأغنية الشعبية مثل دياب وأحمد شيبة ومصطفى حجاج ظهر بشكل جديد للجمهور.
وأشار إلى أنه حين سمع أغنية كليب 100 وش في البداية أحبها كثيرا، وطلب منه تامر حسني أن يقوم بإخراجها.
وأوضح أنه سعيد بتواجده في ألبوم تامر الجديد كإخراج للأغنيات الخاصة به مثل عيش بشوقك للمخرج هادي الباجوري الذي علمه مهنة الإخراج منذ البداية
وتابع "بالإضافة لأغنية ثمن اختيار التي قام بإخراجها في الألبوم وأغنية " لولاك حبيبي" للمخرج الشاب احمد ماجد المصري، أي أن البوم تامر حسني الجديد عيش بشوقك ضم أكثر من مخرج لأكثر من اغنية لأول مرة في مسيرته الفنية".
** يتشابهان
وأوضح الحسيني، أن الهجوم على النجم محمد رمضان بسبب أغنيته "نمبر1" وغيرها الفترة السابقة يرجع لنجاحه الكبير في السينما والتلفزيون، مشيرا إلى أنه لا يقوم بعمل دعاية لنفسه أو يطلق على نفسه رقم 1 وإنما يغني كلمات مناسبة لأشخاص كثيرين ويقوم هو بغنائها.
ولفت إلى أن تامر حسني ومحمد رمضان تتشابه فيهما رحلة صعودهما حتى أصبحا نجوما كبار
وأوضح أنه تعرف علي رمضان الفترة الأخيرة وأحب فيه دأبه في عمله واحترامه لنفسه وبذله جهدا كبيرا فيه لكن علاقته بتامر حسني تعود لسنوات طويلة .
وأوضح المخرج حسام الحسيني، أن الهجوم على أي نجم حاليا لم يعد قاصرا على الإعلام والصحافة مثل الماضي بل تعدى الأمر لأشخاص لا يفهمون نقدا فنيا ويجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي ويكتبون تعليقاتهم السيئة والانتقادات دون وعي أو دراسة
** ماضي الراب
وأوضح أنه أول من أطلق أغنيات الراب وموسيقاها في مصر، وبعد فترة طويلة شعر أن الجمهور يحب الكلمات البسيطة والخالية من النصائح والمعاني المهمة وموسيقى الراب هكذا، لكن مشكلته أن الجمهور أحيانا لايستطيع فهمه أو تقبله بسبب كلماته السريعة.
وقال إن النجم أحمد مكي هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة لأنه يملك صوتا جيدا وموهوبا فاستطاع تقديم أكثر من اغنية راب وحقق بها نجاحات كبيرة برغم أنه بدا هذا المجال معه ومع فرقته "أراب نايتس" .
وعن أسباب ابتعاده عن الدراما والسينما الفترة السابقة قال الحسيني، إنه قرر الابتعاد عن أي مجال آخر غير إخراج الكليبات حتى عام 2019 لأنه حريص على العمل مع نجوم كبار دائما في الغناء مثل تامر حسني ومحمد رمضان.
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