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سيـــاســة
إسبانيا ستجري محادثات مع السعودية لإتمام صفقة قنابل
الإثنين 10 سبتمبر 2018 11:45 م
شرطة السعودية
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(رويترز)
ذكرت إسبانيا يوم الاثنين أنها ستجري محادثات مع السعودية بشأن بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للمملكة، بعدما أكدت الأسبوع الماضي أنها ستوقف الصفقة بسبب دور السعودية في حرب اليمن.
وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز أمام مجلس الشيوخ الإسباني ”القرارات ستُتخذ وفقا للإطار الثنائي بين الدولتين الشريكتين اللتين وقعتا عقدا وسيُحل (الأمر) بطريقة ودية“.
وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستوقف بيع القنابل وسط مخاوف بشأن استخدامها في الصراع اليمني.
وقالت روبلز يوم الاثنين إن البيع المحتمل للقنابل الأربعمئة ليس مرتبطا بالاتفاق الإطاري لبيع السفن الحربية للسعودية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو.
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