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اقتصاد وأسواق
قطاع الأعمال: تعويض العاملين بالقومية للأسمنت بمرتب 5 سنوات حال التصفية
الإثنين 10 سبتمبر 2018 10:13 م
شركة القومية للأسمنت
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شركة القومية للأسمنت
أحمد صبرى
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه اتخذ قرارا بغلق وتصفية شركة القومية للأسمنت، لكنه ينتظر قرار الجمعية العمومية للشركة للتصديق على القرار، مؤكدا أن الجمعية صاحبة القرار الأخير فى اجتماعها يوم 2 أكتوبر .
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن قرار الغلق جاء بناء على دراسة مستفيضة استمرت 3 أشهر، أكدت أنه لا يوجد أى حل آخر، مؤكدا أن الشركة عليها مديونيات كبيرة لدى الكهرباء والبترول.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم تعويضًا لكل عامل عن آخر 5 سنوات عمل فى حال الموافقة على التصفية، حيث قدر حجم التعويضات بـ600مليون جنيه.
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