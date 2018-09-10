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استثمار
بكين تتوقع زيادة عدد سياحها لمصر الفترة المقبلة
الإثنين 10 سبتمبر 2018 10:11 م
السياح الصينيين في مصر
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السياح الصينيين في مصر
المال - خاص
بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للصين، والتي تصدرت السياحة فيها جانبا كبيرا من المناقشات، حرصت كل من وزارة السياحة والسفارة الصينية ممثلة في المستشار الثقافي الصيني صياغة آوجه للتعاون في الفترة القادمة استثمارا للنجاح الكبير لتلك الزيارة.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السيد يوان جيقووانغ المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تعاونا ونموا متزايدا في العديد من المجالات منها المجال السياحى، مشيرة إلى أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.
وأشار المستشار الثقافى الى أن أعداد السائحين الوافدين من السوق الصينية الى مصر زاد من 160 ألفا إلى ما يقرب من 300 ألف في عام 2017
وأكد إمكانية زيادة هذه الأعداد السياحية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الاهتمام الكبير من السائحين الصينيين بزيارة مصر، وقال أن أهم الأماكن السياحية المصرية التي تجذب السائح الصينى هي أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان ، والإسكندرية ، والغردقة.
وقال إنه تم دمج وزارتي السياحة والثقافة في الصين منذ بداية العام
وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز مزيد من التعاون مع الجانب المصري في التدريب والترويج السياحى بين البلدين.
** آليات التعاون
وفِي هذا الصدد تم مناقشة آليات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب، حيث اتفقا على وضع خطة تدريب مشتركة بالتعاون مع مستشارة الوزيرة للتدريب الدكتورة سها بهجت
وتشمل الخطة تدريب المرشدين السياحيين المصريين المتخصصين في السوق الصينية، مؤكدة على أهمية تدريبهم على كيفية التعامل مع السائح الصيني وبالتالي التركيز في التدريب على الأمور الخاصة باللغة والثقافة الصينية.
كما تم الاتفاق على تدريب العاملين داخل الوزارة من خلال تبادل الزيارات والبعثات بين الجانبين ، بالإضافة الى تدريب القائمين على التدريس في كليات السياحة والفنادق، وفي هذا الاطار أشار المستشار الصيني إلى أنه يمكن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الصين.
وفيما يخص التعاون في مجال الترويج، أشار المستشار الثقافي إلى إمكانية التنسيق مع الوزارة في تنظيم زيارات تعريفية لوفود إعلامية صينية لعدد من المقاصد المصرية
وأوضح أنه قام بالاتفاق مع شركة مصر للصوت والضوء على تدشين عرضا صينيا للصوت والضوء يقدمه فنانون من الصين في أعياد الربيع الصينية المقبلة.
وفى هذا الصدد اقترحت الوزيرة أن تبدأ أولى زيارات الوفود الإعلامية بالتزامن مع هذه العروض الصينية التي سيتم تقدمها خلال أعياد الربيع.
وفِي نهاية اللقاء أوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تضع على رأس أولويتها إعادة هيكلة القطاع السياحى والاهتمام بملف التدريب والتأهيل لكافة العاملين بالقطاع بما يخدم تطوير صناعة السياحة في مصر، ويعزز من تجربة السائح بها.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة ستعمل أيضا على تنفيذ حملات للتوعية السياحية لغرس مفاهيم حول أهمية صناعة السياحة وطرق التعامل مع السائحين.
كما تطرقت الوزيرة للحديث عن الحملة الترويجية الجديدة للوزارة "People to People"، والتي سترتكز بشكل أساسى على تعريف العالم بالجانب الانسانى للشعب المصرى لعرض ثقافاته المتنوعة وإبداعات شبابه في الفن والموسيقى والسينما وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى ان الحملة أيضا ستشمل الترويج للمتحف تحت شعار "المتحف المصري الكبير 2020" "GEM2020"، حيث أنه من المقرر افتتاح هذا الصرح الثقافي الضخم علم 2020.
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