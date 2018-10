المنتج جمال سنان يوزّع فيلم أنجلينا جولي الجديد في العالم العربي

المنتج جمال سنان

أحمد حمدي



أعلن المنتج جمال سنان أنّه حصل حصرياً على حقوق توزيع فيلم Come Away للنجمة العالمية أنجلينا جولي، في الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث تم الاتفاق قبل أيام بين Eagle Films ومنتجي العمل، الذي انطلق تصويره قبل أسبوعين في لندن بميزانية ضخمة.



الفيلم المنتظر الذي سيعرض خلال العام ٢٠١٩ في صالات السينما حول العالم، يجمع بين قصتي Alice in Wonderland وPeter Ban ويستكملها، حيث تلعب أنجيلينا ويشاركها David Oyelowo البطولة، دوري والدي أليس وبيتر، وتكون علاقتهما على وشك الانهيار بعد أن تتعرض العائلة لخسارة كبيرة تتمثل بوفاة ابنهما الأكبر، فتدخل العائلة في حالة صعبة جداً، ما يستدعي تدخلاً من أنجيلينا ودايفيد، فيسافران في خيالهما لإيجاد حلّ ينتشل العائلة من المصائب التي تتعرض لها.



العمل يقوم على الخيال والمغامرة والتشويق، إخراج Brenda Chapman الحائز على جائزة Academy Award، تأليف ماريسا كايت، وإنتاج ستيف ريتشارد.