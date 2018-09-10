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بنـــوك
المعهد المصرفي يطلق مع بنك مصر مبادرة التدريب من أجل التوظيف
الإثنين 10 سبتمبر 2018 10:06 م
المعهد المصرفي يطلق مع بنك مصر مبادرة التدريب من أجل التوظيف
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المعهد المصرفي يطلق مع بنك مصر مبادرة التدريب من أجل التوظيف
المال - خاص
قام المعهد المصرفي المصري، في تجربة تعد الأولى من نوعها بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتوفير فرص التعيينات المباشرة بالبنك.
ويأتي البروتوكول في إطار برنامج "التدريب من أجل التوظيف لبنك مصر" لتدريب خريجي الجامعات الحكومية والخاصة ممن يمتلكون الجدارات الأساسية والفنية بالمستوى المطلوب للوظائف المصرفية وإتاحة فرصة عمل لهم بالبنك.
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ان تدريب الطلاب من خلال البرنامج يتم على أساسيات العمل المصرفي والمهارات السلوكية وتطوير الذات لمنحهم الجدارات اللازمة للالتحاق بالعمل ببنك مصر على أن يخضع الطلاب المشاركون لمرحلة الاختبارات والاختيار وفقاً لقواعد الاختيار ببنك مصر.
وأضاف نصير أن برنامج التدريب من أجل التوظيف يُؤتي ثماره عاماً بعد عامٍ حيث تخطَّى عدد المتدربين بالبرنامج 21 ألف متدرب، تم تأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي فنياً وإدارياً، فضلاً عن المساهمة في بناء شخصياتهم ليصبحوا قادرين على التفاعل والتعامل مع الآخرين في سوق العمل
وأشار إلى أن الانتشار الجغرافي للمعهد المصرفي في القاهرة (مدينة نصر والمهندسين) والإسكندرية وبورسعيد يتيح فرصاً متميزة للمتدربين للحصول على البرنامج لتأهيلهم بشكل احترافي لسوق العمل المتغير في مصر".
تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له برسالة تستهدف التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمــــــع لكي يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة.
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