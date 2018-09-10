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سما المصرى عن أكشاك الانتحار: أفكاري تلقى قبولا من الرأي العام
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:51 م
سما المصري تتقدم بطلب لإنشاك أكشاك لمنع الانتحار بالمترو
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سما المصري تتصدر السوشيال ميديا بعد اقتراح "أكشاك الانتحار" في المترو
سما المصري تتقدم بطلب لإنشاك أكشاك لمنع الانتحار بالمترو
أحمد صبرى
قالت الراقصة سما المصري إنه عملت كمعيدة لتدريس اللغة الانجليزية بكلية الإعلام بجامعة 6اكتوبر منذ عام 2002 ، وقدمت طلبا لعميد الكلية للعودة لعملها ويتم الأن فحص طلبها مؤكدة أن ليس من الصحيح رفض الجامعة لطلبها.
وأشارت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج اخر النهار على قناة النهار الى أن ما أثارته اليوم عن اقتراح عمل أكشاك لثنى المقدمين على الانتحار بمحطات المترو هو فكرة لم تسرقها من أحد
وأكدت أن جميع أفكارها تلاقى قبولا من الرأى العام ولم ترفض.
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