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سيـــاســة

برلمانية تطالب بتمليك المشروعات الصغيرة الجادة لأصحابها

البرلمان المصري
البرلمان المصري
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أمانى العزازي

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع النائبة سعاد المصري إمكانية تمليك أصحاب المشروعات الجادة في مشروع الـ58 مصنعًا مجمعًا الصناعات الصغيرة جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن النماذج المشرفة التي بدأت العمل والإنتاج  والتصدير إلى الأسواق الأوروبية تستحق تقديم كل الدعم لها، وأن فكرة التمليك سيتم عرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة ومناقشة الأطر القانونية والفنية التي يمكن من خلالها إقرار المشروع في حالة توافقة مع النظم والقوانين المعمول بها بالدولة.

وكانت النائبة سعاد المصري وكيلة لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب قد عرضت فكرة تمليك المشروعات للشباب في إطار اهتمامها بتشجيع صغار المستثمرين بفتح المجالات أمامهم لمزيد من العمل والإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب امتدادا  لجهودها كوكيلة للجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب.
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