القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

بدور إبراهيم









نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد، بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.





وألقي الدكتور الشحات العزازى من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر التى يجب أن تكون نبراسًا يضىء لنا الطريق ولا يكون ذلك إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا، وتمسكنا بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.





وفي نهاية الاحتفال ألقى اللواء عاصم عبد المحسن إبراهيم، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، هنأ فيها رجال القوات المسلحة بالعام الهجرى الجديد، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتى إجلالًا وتعظيمًا للهجرة النبوية الشريفة وما فيها من أهداف ومثل عليا تجعلنا نتمسك بها ونتخذ من سيرة نبينا الكريم القدوة فى التمسك بقيم العمل من أجل رفعة الوطن.





مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل عزم وقوة نحو وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن أمنه و سلامة وقدسية أراضيه، مقتدين في ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.



