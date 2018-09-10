وزير النقل: تصنيع جرارت السكة الحديد مع الإنتاج الحربي.. قريبًا

هشام عرفات 6

عصام عميرة



أشاد وزير النقل هشام عرفات بدور وزارة الإنتاج في دعم السكة الحديد، والمساهمة في تطوير 150 مزلقانا خلال العام الماضي.



وأكد وزير النقل أن السكة الحديد سوف تشهد طفرة في توطين صناعة عربات السكة الحديد، مؤكدا أننا بصدد الإعلان عن تصنيع عربات السكة الحديد مع وزارة الإنتاج الحربى قريبا.



وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على دراسة صناعة جرارات السكة الحديد لأول مرة في مصر بدلا من استيرادها على مدار السنوات الماضية.