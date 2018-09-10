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سيـــاســة
قائد القيادة المركزية الأمريكية: هناك عمق في علاقتنا بمصر
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:21 م
قائد القيادة المركزية الأمريكية في تدريبات النجم الساطع بقاعدة محمد نجيب العسكرية
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انطلاق التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2017
قائد القيادة المركزية الأمريكية في تدريبات النجم الساطع بقاعدة محمد نجيب العسكرية
بدور إبراهيم
تفقد الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية يرافقه قائد المنطقة الشمالية العسكرية القوات المشاركة ضمن فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2018 " بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية ، وذلك خلال زيارته الرسمية إلي مصر التي تستغرق عدة أيام .
وشملت الجولة تفقد مركز القيادة والسيطرة بالقاعدة ، ومناطق وميادين التدريب ومتابعة سير العملية التدريبية لعناصر القوات المشاركة بالتدريب
وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانـــيات التدريبية والإدارية بالقاعدة و ميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القــتالـية والتخصصية.
وأوضح أن التدريب يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية .
وأكد الفريق أول جوزيف فوتيل خلال الزيارة أن تلك التدريبات تساهم فى نقل وتبادل الخبرات بين كافة القوات المشاركة بالتدريب
وأشاد بعمق علاقات التعاون العسكري مع مصر، ومقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية علي الجهد المبذول والإعداد الجيد لإستضافة تدريبات النجم الساطع .
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