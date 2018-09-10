شركة مساهمة لتنمية التجارة مع رومانيا.. نوفمبر المقبل

فرص واعدة لتصدير الأسمدة والغذاء والأدوية والسياحة









محمد ريحان





قال الدكتور أحمد السكرى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى- الروماني، إن خطة المجلس تستهدف تعديل الميزان التجارى لصالح مصر وزيادة الصادرات للسوق الرومانية والأسواق المجاورة له بما يتخطى 4 أضعاف حجم التجارة بين مصر ورومانيا حاليًّا.





جاء ذلك خلال الاجتماع التحضرى لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجارى بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.





وأضاف السكري أن المجلس قرر إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنمية التجارة مع رومانيا، ويرأس إدارتها المهندس ياسر الأحول، ومقرها بوخارست، فضلًا عن الجهود المبذولة من أعضاء المجلس لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وبوخارست، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من الإجراءات المطلوبة لتيسير الخط المباشر بين المسئولين بالبلدين.





وكشف رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الرومانى أن شركة مصر للطيران دخلت شريكًا فى تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وبوخارست الذى من المتوقع أن يبدأ تفعيله خلال نوفمبر المقبل.





وأضاف أن المنتجات المصرية وخاصة صادرات الخضر والفاكهة والدواء بجانب الأسمدة والأغذية تعد من القطاعات التصديرية الواعدة بالسوق الرومانية والأسواق المجاورة لها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتحقيق أكبر استفادة للشركات المصرية فى تصدير تلك المنتجات.





وشدد على أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة التى يركز عليها المجلس، إذ إن رومانيا وما حولها من دول لاتفيا وأستونيا يبلغ عدد سائحها 30 إلى 40 مليون سائح، ويسعى المجلس لجذب نحو 10% فقط لتعويض نقص عدد السائحين، خاصة من روسيا والتى كانت تقدر بنحو 4 ملايين سائح.





من جانبه أكدت الدكتورة أمنية فهمى، نائب رئيس المجلس المشترك، أن المنتجات الغذائية تعد من القطاعات المطلوبة وبشدة فى السوق الرومانية، خاصة الفاصوليا والأرز والبرتقال وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى أن تلك المنتجات لها قبول كبير فى السوق الرومانية.





وأكد المهندس حسن الشافعى، مستشار المجلس، أن المجلس المصري الرومانى يعد من أنشط مجالس الأعمال التى حققت نتائج إيجابية فى السنوات الماضية، والتى بلغ فيها حجم التجارة مليار دولار.





وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك رغبة حقيقية لرجال الأعمال بالبلدين لتنمية التجارة واقامة مشروعات مشترك فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن رحلة العمل التى ستنظمها الجمعية للعاصة بوخارست على هامش حضور اجتماعات الدورة السابعة للمجلس المشترك والمقرر إقامتها فى الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل تستهدف عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى البلدين للترويج لفرص التجارة وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.





وكشف محمود أمين، الملحق التجاري ومسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجارى، أن حجم التبادل التجاري خلال الفترة 2013 إلى 2017 بلغ نحو 3.6 مليار دولار، منوهًا بأن عجز الميزان التجاري تراجع من 549.5 مليون دولار فى 2013 إلى نحو 340.2 مليون دولار فى العام الماضي.





وقال أمين إن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال الـ5 سنوات الماضية 480 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا 3.164 مليار دولار، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 26% ليبلغ 340.2 مليون دولار مقابل 458.7 مليون دولار خلال 2016 حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 129 مليون دولار تمثلت في (الأسمدة والأدوية والأسلاك وكابلات وموصلات كهربائية وخضر وفاكهة وكيماويات من لدائن وبلاستيك وحاصلات زراعية).





وذكر أن قيمة الواردات المصرية من السوق الرومانية بلغت 469.2 مليون دولار تمثلت فى القمح والذرة والأخشاب والجرارات الزراعية وقطع الغيار وأجزاء ولوازم المركبات ومعدات الماكينات والروافع ومراجل توليد البخار المائي والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوت.





وأكد شريف الشافعي، مسئول علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالي عدد المشروعات الرومانية المستثمرة فى مصر بلغ 60 مشروعًا استثماريًّا متنوعًا برأسمال مصدر بلغ 223.9 مليون دولار، ويبلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات الرومانية بمصر نحو 88.3 مليون دولار، حيث تحظى المشروعات السياحية بالنصيب الأكبر من ثلث المشروعات من حيث المساهمة الرومانية (84.8 مليون دولار).





وأضاف الشافعى أن القطاعات الخدمية تبلغ 24 مشروعًا من أهم المشروعات الاستثمارية الرومانية بمصر، يأتي بعدها القطاعات الصناعية 14 مشروعًا ثم قطاعات الإنشاء والزراعة وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأوضح أن مصر تحظى بالمرتبة الـ23 من بين أهم 30 دولة مسجلة ومستثمرة فى رومانيا وترتكز أهم المجالات الاستثمارية التى تستثمر فيها رءوس الأموال المصرية بمجال الصناعات الهندسية والتكنولوجية والصناعات الكيماوية ومستلزمات التعبئة والتغليف والخدمية وأخرى، منوهًا بأن عدد المشروعات المصرية فى رومانيا بلغ 1690 مشروعًا استثماريًّا متنوعًا تبلغ مساهمة مصر 45.2% .



