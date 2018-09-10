ميناء غرب بورسعيد يستقبل 4500 طن حديد

ميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الاثنين السفينة NACI SELIMOGLU 1، والتى ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 84 مترا، والغاطس 7 أمتار، والعرض 7.5 متر، وذلك لتفريغ 4500 طن حديد بالميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى تركيا.



وجارٍ تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينه من وإلي الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.