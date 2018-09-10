بيتي: نستهدف زيادة حصتنا السوقية وإحداث نقلة بصناعة المنتجات الغذائية

خلال تكريم "بيتي" للطلاب المشاركين في برنامج التدريب الصيفي 2018

عمرو سالم: مستمرون في دعمنا لطلاب الجامعات لخلق أجيال قادرة على القيادة





المال- خاص





أكد محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، أن الشركة وضعت خطة استراتيجية متدرجة لزيادة حصتها السوقية بمصر، وإحداث نقلة نوعية في صناعة المنتجات الغذائية يمكن من خلالها فتح أسواق جديدة للشركة في الخارج، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها منتجات الشركة بالمعارض الدولية التي شاركت بها مؤخرًا.





وأضاف أن الاتفاق الذي تم مع البنك الأوروبي للحصول على قرض بقيمة 44 مليون دولار، سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف، ويخلق فرصًا جديدة لزيادة استثمارات الشركة وتوفير فرص عمل أكبر للشباب.





وقال بدران، في كلمته التي ألقاها، خلال احتفالية "بيتي" لتكريم الطلاب المشاركين في البرنامج الصيفي للتدريب لعام 2018، إن البرنامج التدريبي يستهدف في المقام الأول خلق كوادر شابة لسوق العمل تستطيع التعامل مع آليات ومتطلبات السوق الجديدة، واطلاعهم على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الألبان والعصائر التي تطبقها مصانع الشركة وإداراتها المختلفة.





وأبدى بدران سعادته البالغة بالنجاحات التي حققتها برامج التدريب التي تم تقديمها للطلاب، مؤكدًا أن "بيتى" تقدم كامل خبراتها في مجال صناعة الأغذية للطلاب عن طريق مجموعة من الخبراء العاملين في الشركة، وأن برامج التدريب تضع الطلاب في بيئة عمل متكاملة تمكنهم من معرفة أدق تفاصيل الصناعة وتمنحهم تجربة حقيقية للعمل على أرض الواقع.





فيما أوضح عمرو سالم، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة "بيتي" أن الاحتفالية تأتي للعام الثالث على التوالي، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية دور المسئولية المجتمعية للشركات والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع الذي نعمل فيه، لافتا أن بيئة العمل الأن أصبحت مختلفة وبها متغيرات سريعة تحتاج خريجين لديهم قدرات عالية للتعامل معها وهو ما تسعى "بيتي" للوصول بالطلاب المتدربين إليه، لخلق أجيال قادرة على القيادة.





وكشف سالم أن "بيتي" توفر فرص تعيين لعدد من الطلاب الذين يشاركون في برامج التدريب الصيفية.





بدورهم عبّر الطلاب عن سعادتهم بالفرصة التي منحتها لهم "بيتي" بالتدريب العملي على جميع مراحل التصنيع، فضلًا عن التكريم والشهادات التي حصلوا عليها في الاحتفالية، مؤكدين أن البرنامج له العديد من الجوانب الإيجابية.. وحجم الاستفادة كان كبيرًا.





من جانبه أعرب علي عكرمة، خريج هندسة الجامعة الألمانية وأحد المتدربين، عن سعادته بالمشاركة في التدريب وشكره لشركة بيتي على إتاحة هذه الفرصة التي تحصن حديثي التخرج من صدمة الاحتكاك الأول بسوق العمل، مؤكدًا أن المناخ العام للتدريب كان إيجابيا للغاية وساعدنا لأن نكون منتجين بشكل أفضل.





هالة درويش طالبة في السنة الأخيرة بجامعة مصر الدولية قالت: شاركت في العديد من برامج التدريب لكن هذه المرة مختلفة ومفيدة. ووصفت هالة برنامج تدريب بيتي بأنه استثمار جيد في الطلاب يصنع منهم عناصر فاعلة ويزودهم بخبرات كبيرة من خلال التعاون الكبير بين كل العاملين بالشركة والمتدربين.





يارا سامي، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة حلوان وأحد المتدربين، قالت إن البرنامج اعتمد على التجربة والتعلم من الخطأ وهي أفضل الطرق للتعلم، كما أن الشركة قامت بتوفير مدربين على أعلي مستوي، وتم تخصيص بعض رؤساء الأقسام لمتابعتنا على مدار الساعة وتقديم المساعدات لنا.





محمود عصام، خريج هندسة الجامعة الأمريكية، أكد أنه أصبح الأن على دراية بآليات العمل بشكل مباشر بعد التدريب في أحد أكبر مصانع المواد الغذائية في مصر والمنطقة العربية، مؤكدًا أن التدريب مكّنه من تطوير مهاراته وقدراته العملية. وجعله ينتقل من مرحلة التعليم النظري بالجامعة لمرحلة التطبيق العملي داخل المصنع. قائلا: "أشكر كل العاملين بشركة بيتي لأنهم لم يبخلوا علينا بأي معلومة والتدريب كان بمثابة محاكاة طبيعية للعمل الفعلى"





من ناحية أخرى أكد كامل خلف أحد المتدربين بالعام الماضي، والذي تم تعيينه بالشركة على أن التدريب وفر له المناخ الكامل الذي سيقابله في بيئة العمل، خاصة أن الجميع يتعامل مع المتدربين بجدية وكأنهم ضمن فريق العمل.. كما أن بيتي تعد واحدة من كبرى الشركات العاملة في السوق ولذلك فالتدريب بها يضيف للطلاب قيمة كبيرة.





هالة سمير تخرجت في كلية الصيدلة وتدربت ضمن برنامج تدريب بيتي فى العام الماضى.. فتم اختيارها للتعيين كإخصائي تطوير المنتجات.. تقول هالة إن ما شاهدته خلال فترة التدريب من تعاون وكفاءة من قِبل العاملين بشركة بيتي جعلها تترك مجال الصيدلة وتعمل بالشركة، مؤكدة أنها لم تندم أبدًا على هذا القرار.



