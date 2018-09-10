الإنتاج الحربي: نسدد الضرائب والجمارك مثل القطاع الخاص

الدكتور محمد العصار

عصام عميرة



أكد وزير الإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار، أن هناك عدالة في المنافسة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تسدد كل الرسوم والجمارك والضرائب في كل المنتجات الصناعية والمدنية.



وتابع العصار، أنه لا يوجد استثناءات تميز عمل الوزارة عن القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى المواطن محدود الدخل، وتقديم أنسب الأسعار.



جاء ذلك خلال الندوة التعريفية بدور وزارة الإنتاج الحربى في مساندة الاقتصاد المصرى، والتي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.