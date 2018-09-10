مكاسب 5 بورصات بقيادة أبوظبى لتتفوق على الأسواق الناشئة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة أبوظبى والدوحة لتتفوق على الأسواق الناشئة في أنحاء العالم بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة منها القاهرة والرياض.



وتراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 0.9 % اليوم واتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بالضعف بفعل الهبوط العالمي لكن كثيرا من مديري الصناديق يعتقدون أنها تستطيع تجاوز عدم الاستقرار بفضل صعود خام القياس العالمي برنت فوق 75 دولارا للبرميل وربط عملات المنطقة بالدولار.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.2 % ليصل إلى حوالى 9890 نقطة مدعوما بأسهم البنوك مع صعود سعر سهم بنك قطر الوطني 1.7 % وبنك قطر الإسلامي 1.5 % وارتفع أيضا سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2 % وسعر سهم بنك الاتحاد الوطني 4.8 %.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1.4 % ليرتفع إلى أكثر من 4986 نقطة وارتفع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.2 % رغم أنه هبط الأسبوع الماضي مع قيام المستثمرين بالبيع للاستثمار في بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني في أعقاب أنباء عن اندماج محتمل بينهما.



وزاد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.7 % ليتقدم إلى حوالى 4486 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2 % لير تفع إلى حوالى 5337 نقطة.



كما كسب مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 2849 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ديار للتطوير، وهي ليست من شركات الصف الأول في المجال العقاري، 5.9 % في أنشط تداول له منذ مارس الماضى وارتفع سعر السهم فوق متوسط 100 يوم البالغ 0.443 درهم للمرة الأولى منذ مارس الماضى وزاد بأكثر من 15 % خلال الثلاث جلسات الأخيرة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها البورصة المصرية بالقاهرة والتى هبط مؤشرها بحوالى 0.7 % لينزل إلى حوالى 15628 نقطة.



وأعلنت الحكومة المصرية إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 14.2 % في أغسطس من 13.5 % في يوليو .



وأكدت شركة كابيتال إيكونومكس، ومقرها لندن، إن هذا يعني أن البنك المركزي سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة دون تغيير بدلا من خفضها في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3 % ليصل إلى حوالى 7706 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 1343 نقطة.



وأظهرت بيانات البورصة التي نُشرت أمس الأحد أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بلغ 67.7 مليون دولار الأسبوع الماضي ليتواصل البيع للأسبوع الثالث على التوالي لكن النزوح إلى الخارج مازال متوسطا مقارنة مع التدفقات الكثيفة من الخارج أوائل العام.



يرجع معظم انخفاض المؤشر إلى هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الفترة الأخيرة والذي أغلق منخفضا 1 % اليوم الاثنين.



وقفز سعر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 6.2 % ليزداد إلى 78.60 ريال كما ارتفع سعر سهم شركة سافكو بقوة منذ أواخر أغسطس الماضى حينما رفعت المجموعة المالية هيرميس تصنيفه إلى ”شراء“ ورفعت سعره المستهدف إلى 77 ريالا من 60.5 ريال.



ولكن هبط سعر سهم شركة فواز الحكير للتجزئة 3.5 % بعد أن قالت الشركة إنها استغنت عن خدمات الرئيس التنفيذي أتول سينغ بأثر فوري وعينت بدلا منه عضو مجلس الإدارة فيصل الجديعي. ولم يذكر بيان الشركة السبب وراء هذا التغيير.



وتراجع سعر سهم شركة لجام للرياضة 1.9 % في اليوم الأول لتداوله بالبورصة لينزل عن سعر الطرح العام الأولي إلى 51 ريالا.