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استثمار

وزارة التجارة تعتزم نقل خبرات السياحة الاستشفائية الرومانية لمصر

المصري - الروماني
مجلس الأعمال المصري - الروماني
المصري - الروماني

محمود محسن

قال محمود أمين الملحق التجاري ومسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجاري إن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إلى نقل خبرات السياحة الاستشفائية الرومانية إلى مصر.


جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري - الذي عقد في جمعية رجال الأعمال - لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.


ولفت أمين في تصريحات لـ"المال" إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل الواردات من البضائع من خلال إنتاجها في مصر سواء كمستثمر أجنبي يُقيم هذه الصناعة بمفرده أو بالشراكة مع مستثمر مصري. واستطرد قائلا: الوزارة تهدف إلى ترشيد الواردات من خلال نقل الخبرات الدولية إلى داخل البلاد.


وأضاف أمين أن حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا بلغ خلال الـ5 سنوات الماضية 480 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا 3.164 مليار دولار.

استثمار
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