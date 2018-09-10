أسعار الذهب تتراجع.. وعيار 21 يفقد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية تراجع أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.





وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 601 جنيه للجرام، بدلًا من 603 جنيهات أمس، وتراجع لليوم الثاني على التوالي.





فيما سجل عيار 18 نحو 515 جنيهًا، وانخفض 24 إلى 687 جنيهًا بدلًا من 689 جنيهًا أمس، وتراجعت الأوقية إلى 1192 دولارًا مقابل 1196 دولارًا أمس.





وبلغ الجنيه الذهب نحو 4810 جنيهات، مقابل 4825 جنيهًا أمس.



