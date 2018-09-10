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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب تتراجع.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الإثنين 10 سبتمبر 2018 07:43 م
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية تراجع أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 601 جنيه للجرام، بدلًا من 603 جنيهات أمس، وتراجع لليوم الثاني على التوالي.
فيما سجل عيار 18 نحو 515 جنيهًا، وانخفض 24 إلى 687 جنيهًا بدلًا من 689 جنيهًا أمس، وتراجعت الأوقية إلى 1192 دولارًا مقابل 1196 دولارًا أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4810 جنيهات، مقابل 4825 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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