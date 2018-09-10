اللواء العصار 6699

عصام عميرة



قال وزير الإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار، إن مصر تستهدف زيادة حجم الصادرات الصناعية 10% سنويا ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.



وأكد العصار أن استراتيجية عمل الوزارة تتكون من خمس محاور رئيسية لخدمة الدولة، ودعم المشروعات القومية لنمو الاقتصاد المصري في المجال العسكري المدني.



وأضاف أن الوزارة لديها 17مصنعا يعمل على إنتاج المعدات العسكرية والمدنية.



وأشار إلى أن محاور عمل الوزارة هي الصناعة أولا، وإقامة معامل للبحث والتطوير على أعلى مستوي، بالإضافة إلى مركز متطور لنظم المعلومات ساهم في تكوين قاعدة بيانات لما يقرب من 80 مليون مواطن بالتنسيق مع وزارة التموين.



وتابع أن رابع محاور عمل الوزارة امتلاك قطاع للتدريب على عرقي مستوى من خلال معاهد التدريب ومدرسة فنية للتعليم الصناعي، لافتا إلى أن لدينا شركة للإنشاءت تأسست منذ عامين قامت بتشيد العديد من المستشفيات والمدارس والإنشاء الأخرى.



جاء ذلك خلال الندوة التعريفية بدور وزارة الإنتاج الحربى في مساندة الاقتصاد المصرى،والتي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.