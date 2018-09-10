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اقتصاد وأسواق
نقابة الفلاحين: الإفراج عن المحبوسين والنهوض بالقرى أهم مطالبنا
الإثنين 10 سبتمبر 2018 07:33 م
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
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حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
الصاوي أحمد
قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 66 عامًا على قانون الإصلاح الزراعي الذي أصبح عيدا لفلاحي مصر يحتفلون به كل عام أن أهم طلبات الفلاحين في عيدهم هو إصلاح أحوال الفلاحين بصفة عامة، والإفراج عن المحبوسين من الفلاحين نتيجه لتعثرهم في سداد ديونهم سواء في البنك الزراعي المصري أو لديون لتجار لتأخرهم في سداد مديوناتهم.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بتنمية القرية المصرية سواء من رصف للطرق أو تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والصرف الزراعي وتحسين أحوال الوحدات الصحية بالقرى والأبنية التعليمية والنوادي الرياضية.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه رغم التحسن الكبير في أحوال الزراعة باستصلاح الأراضي الجديدة وإنشاء صوامع تخزين الغلال وبناء القناطر والسدود وتطهير الترع والبدء في تحديث الزراعة بإتشاء الصوب العملاقة والبدء في ميكنة الحيازة الزراعية فيما يعرف بالكارت الذكي ورفع سعر المحاصيل الأساسية واستباط أصناف ذات إنتاجيه عالية من معظم المحاصيل إلا أن الفلاح مازال يعاني من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية سواء مبيدات أو محروقات أو تقاوي، كما يعاني قلة المستلزمات وغياب دور الجمعيات التعاونية في تسويق المحاصيل أو توفير التقاوي والمبيدات المحسنة والفعالة.
وأشار "حسين" إلى أن الفلاحين رغم صبرهم ووقوفهم المستمر والدائم مع الدولة إلا أن طموحاتهم في إصلاح حالهم لم تتحقق بعد،
مطالبًا الحكومه بتفعيل مواد الدستور والقانون الخاصة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وزيادتها وشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح يحقق لهم عيشة كريمة ويحفزهم على الاستمرار في الإنتاج للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي الزراعي بالتعاون مع الاتحادات والنقابات.
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