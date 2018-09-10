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الإسكندرية
حسم انتخابات المستوردين بالتزكية بعد اجتماع مع أحمد الوكيل
الإثنين 10 سبتمبر 2018 07:33 م
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
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أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
معتز محمود
حُسمت، منذ قليل، انتخابات التجديد لأعضاء مجلس إدارة شعبة المستوردين والتجارة الخارجية على دورة جديدة لمدة أربع سنوات بالتزكية بعد انسحاب ثلاثة مرشحين من إجمالى 24 مرشحًا تقدموا لعضوية مجلس إدارة الشعبة فى دورتها الجديدة.
وأكد أحد أعضاء شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أنه تم التوافق بين أعضاء بالجمعية العمومية لشعبة المستوردين المتقدمين للانتخابات؛ لحسمها بالتزكية عقب اجتماع مع أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، معهم.
وأضاف أن هذا التوافق بين المرشحين أسفر عن انسحاب ثلاثة منهم ليكتمل نصاب مجلس الإدارة البالغ 21 عضوًا بالتزكية.
وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل المكتب، حيث استمر أحمد مصطفى محمد ياقوت النجار رئيسًا للشعبة فى الدورة الجديدة، وكذلك محمد عبد المجيد رستم نائب أول لرئيس الشعبة، وأحمد على بيومى نائب ثان لرئيس الشعبة.
فى حين شهد مجلس الإدارة دخول خالد منسى أمين وأسامة على وأحمد الجلاد وأحمد الملوانى لعضوية مجلس الإدارة.
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