وزير الكهرباء يناقش تطورات مشروع الضخ والتخزين مع المحطات المائية

عمر سالم





اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.





استعرض المهندس محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية، تطورات العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذى يعد أحد المشروعات المهمة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم القطاع بتنفيذه بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية.





وأوضح المهندس عبد القادر أنه تم، خلال زیارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية الصین الشعبية، فى أوائل الشهر الحالى سبتمبر، توقیع العقد المشروط مع الجانب الصینى، وتمكنت هيئة المحطات المائية من الحصول على الموافقة البیئیة النهائية لإقامة المشروع، وتم التعاقد مع المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة لتقدیم الدراسات والبیانات المطلوبة للمشروع، وتم تطهير الموقع من الألغام ومخلفات الحروب، وجارٍ القیام بالاختبارات المطلوبة لأبحاث التربة.





ويجري حالیًّا إعداد العقود النهائية لتنفیذ المشروع بمعرفة الاستشاري؛ تمهيدًا لبدء مفاوضات ما قبل التعاقد للانتهاء من التعاقد مع الشركة الصینیة.





جدير بالذكر أن المشروع سيسهم في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وسيستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، ومن ثم تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسيستخدم هذا المشروع المياه المعالجة معالجة الثلاثية والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس.





وأضاف عبد القادر أنه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى KFW يتم حاليًّا التنسيق للإعداد لإجراء الدراسات الأولية لإقامة مشروعين للضخ والتخزين بموقعى الأقصر وأرمنت.





كما استعرض تطور العمل بمشروع محطة كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات التى تعد آخِر محطة كبيرة على نهر النيل، وأوضح أنه تم افتتاح المشروع فى أغسطس الماضى، وتتكون هذه المحطة من 4 وحدات، قدرة كل منها 8 ميجاوات، وجارٍ حاليًّا تنفیذ اختبارات الكفاءة النهائية للوحدات. وبتشغيل هذا المشروع يتم توفير حوالى 100 مليون جنيه سنويًّا قيمة الوقود.





وحول المشروعات الصغيرة التى تقوم بها الهيئة استعرض محمد عبد القادر أنه جارٍ إعداد الدراسات للاستفادة من الرياحات والقناطر الصغيرة في الدلتا وعلى امتداد نهر النيل؛ لتركيب وحدات صغيرة لتعظيم الاستفادة من كل المجاري المائية بمصر.



