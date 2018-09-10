التجارة والصناعة تستهدف زيادة الصادرات إلى 30 مليار دولار

محمود محسن









جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري - الذي عقد في جمعية رجال الأعمال - لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.





وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة 2016-2020.





وأوضح أمين أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال الفترة من 2016 إلى 2017 بلغ نحو 3.6 مليار دولار، حيث أن عجز الميزان التجاري تراجع من 549.5 مليون دولار في 2013 إلى نحو 340.2 مليون دولار في العام الماضي.

قال محمود أمين الملحق التجاري ومسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجاري إن وزارة التجارة والصناعة تستهدف أن يصل حجم الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020.