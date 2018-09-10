32 خبيرًا يسلمون تقرير مصير القومية للأسمنت 19 سبتمبر

الشركة القومية للاسمنت

أحمد عاشور



قال وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن الفريق الاستشاري الذي يضم 32 خبيرًا من كليات الهندسة، واقتصاد وعلوم سياسية، والتجارة، يسلم الدراسات النهائية لجدوي استمرار الشركة القومية للأسمنت من عدمه يوم 19 سبتمبر الجاري، بموجب تكليفات من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام .



أضاف الرشيدي لـ"المال"، أن جميع التصريحات الخاصة بغلق "القومية للأسمنت" وفقاً لتصريحات شفهية ترسل من الفريق الاستشاري للشركة القابضة الكيماوية ووزارة قطاع الأعمال العام المالكة لـ" القومية للأسمنت " ، لافتاً إلى أن التقرير سيتم عرضه علي الجميعة العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة .



وتعاني "القومية للأسمنت" من خسائر تصل قميتها إلى 4.5 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات حكومية، وتشير إلي الحكومة إلى أن الاستمرار في الاستثمار الخاسر أمر غير مرغوب فيه في الوقت الحالي.