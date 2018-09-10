جهاز المشروعات ينظم معرض تراثنا للحرف اليدوية

جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة





احمد الدسوقى



ينظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المعرض الدولي الأول للحرف اليدوية والتراثية "تراثنا"، والذى يقام بالمعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر (بوابة 1و4) في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر 2018.



ويجمع المعرض ما يقرب من 140 مشروعا متخصصا في الحرف التراثية ويضم المعرض الآلاف من المنتجات الفنية والتراثية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية منها (كليم يدوي – تللي – مفروشات أخميم – إكسسوار حريمي – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حيازة - تابلوهات – خيامية – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوي – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص).



ويستضيف المعرض في دورته الأولي مجموعة متميزة من المشروعات التراثية الخاصة بمملكة البحرين وتضم مجموعة متميزة من المنتجات الفنية والتراثية البحرينية ومنها الملابس والإكسسوارات والتحف والمشغولات الذهبية.



