مسؤول: نحتاج إلى 45 عامًا لسداد مديونية القومية للأسمنت

أحمد عاشور

قال وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للقومية للأسمنت، إن مديونية الشركة تبلغ 4.5 مليار جنيه، ويعد تحويلها إلى مبدأ الربحية من الأمور شبه المستحيلة ضاربًا المثل: "حال إذا حققت الشركة أرباحًا بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، نحتاج إلى 45 عامًا لسداد المديونيات.





أكد الرشيدي في تصريح لـ"المال"، أن جميع التقارير المتعلقة بالدراسات الخاصة بالشركة "شفهية" ولم تتلق الحكومة حتى الآن أى دراسات نهائية عن إمكانية استمرارها من عدمه ولكن ما العبرة من الاستمرار في استثمار خاسر أو يستمر بهدف سداد الديون فقط.



