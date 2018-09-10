جراف| تطور مبيعات التاكسي خلال 7 أشهر

المال- خاص



ارتفعت مبيعات التاكسي الى 1083 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 173 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وكانت مبيعات التاكسي سجلت أعلي معدلاتها باجمالى 193 خلال يونيو الماضي، فيما انخفضت لأدنى مستوياتها لها بواقع 94 وحدة في أبريل الماضي.



وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبيعات الإجمالية للتاكسي شهدت ارتفاعًا بالسوق خلال الفترة الماضية، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات، بالاضافة الى سعى عدد من شركات النقل عبر التطبيقات وعلى رأسها "كريم" إلى إدراجها في منصتها الإلكترونية.



وأوضح حماد، أن مبيعات التاكسي تشهد ارتفاعا بالسوق؛ لأسباب تتعلق بثبات الأسعار ومنح شركات التمويل برامج وتسهيلات ائتمانية متعددة للعملاء، متوقعًا أن تواصل أداء تلك الفئة من السيارات نموًا، لتصل 2000 سيارة بنهاية العام.



جراف| يوضح تطور مبيعات التاكسي خلال 7 شهور



