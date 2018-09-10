أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

جراف| تطور مبيعات التاكسي خلال 7 أشهر

فرنا التاكسي
فرنا التاكسي
أخبار متعلقة
small-img
ارتفاع مبيعات "غبور أوتو" من التاكسي إلى 935 وحدة
small-img
جراف| نمو ملحوظ لـ«فرنا» التاكسي.. وأداء متذبذب لـ«إتش دي»
small-img
التاكسي الأبيض يرفع "لا" في وجه قانون أوبر وكريم
small-img
إلانترا HD تسجل أولى مبيعاتها من التاكسي
فرنا التاكسي

المال- خاص

ارتفعت مبيعات التاكسي الى 1083 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 173 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وكانت مبيعات التاكسي سجلت أعلي معدلاتها باجمالى 193 خلال يونيو الماضي، فيما انخفضت لأدنى مستوياتها لها بواقع 94 وحدة في أبريل الماضي.

وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبيعات الإجمالية للتاكسي شهدت ارتفاعًا بالسوق خلال الفترة الماضية، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات، بالاضافة الى سعى عدد من شركات النقل عبر التطبيقات وعلى رأسها "كريم" إلى إدراجها في منصتها الإلكترونية.

وأوضح حماد، أن مبيعات التاكسي تشهد ارتفاعا بالسوق؛ لأسباب تتعلق بثبات الأسعار ومنح شركات التمويل برامج وتسهيلات ائتمانية متعددة للعملاء، متوقعًا أن تواصل أداء تلك الفئة من السيارات نموًا، لتصل 2000 سيارة بنهاية العام. 

جراف| يوضح تطور مبيعات التاكسي خلال 7 شهور

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا