EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
جراف| تطور مبيعات التاكسي خلال 7 أشهر
الإثنين 10 سبتمبر 2018 06:20 م
فرنا التاكسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ارتفاع مبيعات "غبور أوتو" من التاكسي إلى 935 وحدة
جراف| نمو ملحوظ لـ«فرنا» التاكسي.. وأداء متذبذب لـ«إتش دي»
التاكسي الأبيض يرفع "لا" في وجه قانون أوبر وكريم
إلانترا HD تسجل أولى مبيعاتها من التاكسي
فرنا التاكسي
المال- خاص
ارتفعت مبيعات التاكسي الى 1083 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 173 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وكانت مبيعات التاكسي سجلت أعلي معدلاتها باجمالى 193 خلال يونيو الماضي، فيما انخفضت لأدنى مستوياتها لها بواقع 94 وحدة في أبريل الماضي.
وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبيعات الإجمالية للتاكسي شهدت ارتفاعًا بالسوق خلال الفترة الماضية، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات، بالاضافة الى سعى عدد من شركات النقل عبر التطبيقات وعلى رأسها "كريم" إلى إدراجها في منصتها الإلكترونية.
وأوضح حماد، أن مبيعات التاكسي تشهد ارتفاعا بالسوق؛ لأسباب تتعلق بثبات الأسعار ومنح شركات التمويل برامج وتسهيلات ائتمانية متعددة للعملاء، متوقعًا أن تواصل أداء تلك الفئة من السيارات نموًا، لتصل 2000 سيارة بنهاية العام.
جراف| يوضح تطور مبيعات التاكسي خلال 7 شهور
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا